Пасмурную погоду без осадков прогнозируют в Челябинской области

В регионе будет прохладно

Сегодня, 28 июля, в Челябинской области ожидается до +25°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают. Однако погода будет пасмурной.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +15°C, днем потеплеет от +22 до +24°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. В утренние часы прогнозируют около +15°C, днем воздух прогреется от +20 до +25°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами усиление до 14 метров в секунду.