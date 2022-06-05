Пасмурную погоду без осадков прогнозируют в Челябинске

В регионе местами возможны кратковременные дожди

В понедельник, 6 июня, в Челябинской области обещают облачную и ветреную погоду. Местами пройдут дожди. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшое потепление.

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны туманы. Ртутные столбики покажут от +5 до +10°C. Днем также пройдут кратковременные дожди, погода будет облачной с прояснением. Воздух прогреется от +17 до +22°C, на юге будет до +26°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +8 до +10°C, днем потеплеет до +22°C. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.