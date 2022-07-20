Пасмурную погоду без осадков обещают жителям Южного Урала

Аномальная жара отступит от региона

Сегодня, 20 июля, в Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду. Аномальной жары синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают, однако в отдельных районах региона столбики термометров поднимутся выше +30°C.

Утром в регионе ожидается около +19°C, днем потеплеет до +23, +28°C, на юге будет теплее — до +32°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет пасмурно. Осадков синоптики не обещают. В утренние часы столбики термометров покажут около +18°C, днем воздух прогреется до +26, +28°C. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.