Пасмурную, но теплую погоду обещают жителям Челябинска 1 апреля

В регионе местами пройдет дождь

В понедельник, 1 апреля, в Челябинской области сохранится пасмурная погода, местами пройдет дождь со снегом. День будет ветреным, но теплым: воздух прогреется до +9 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможны небольшие осадки. Столбики термометров опустятся до 0 градусов. Днем будет облачно с прояснением, без дождей. Ожидается потепление до +5...+7 градусов. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области предстоящей ночью также возможен дождь со снегом. Температура воздуха опустится до −2...+3 градусов. Днем местами осадки сохранятся. В целом синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Градусники покажут от +4 до +9 градусов. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. На отдельных участках дорог возможен гололед.