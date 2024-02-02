Пасмурную и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Пройдет слабый снег

Сегодня, 2 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, пройдет слабый снег. Температура воздуха в среднем будет около −10 градусов, местами будет теплее. Ветер местами усилится, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около −10°C, днем температура не поднимется. Ветер преимущественно южного направления 2—7 метров в секунду. Пасмурно, возможен слабый снег.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха утром составит около −11°C, местами ниже. Днем отметка на градуснике достигнет −5...−10 градусов. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, локально порывы до 10 метров в секунду.