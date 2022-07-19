Пасмурную и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Небольшие дожди возможны только ночью 20 июля

В среду, 20 июля, в Челябинской области прогремят ночные грозы. Днем осадков не ожидается. Аномальная жара в регионе спадет, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров покажут от +14 до +19°C, при прояснении до +10°C. Днем погода будет облачной, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +23, +28°C, на юге ожидается до +32°C. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске ночью температура воздуха опустится до +16, +18°C. Возможны слабый дождь и гроза. Днем потеплеет до +26, +28°C. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду.