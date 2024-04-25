Пасмурную и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Местами возможны осадки

Сегодня, 25 апреля, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет дождь, а где-то и со снегом. Температура воздуха в регионе будет варьироваться от +3 до +13 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром температура воздуха поднимется до +2°C, днем отметка на градуснике достигнет +9°C. Облачно с прояснениями, вероятны осадки в виде дождя. Ветер восточной четверти до 6—11 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным, но без существенных осадков. В утренние часы ожидается около +4°C, днем показания термометров установятся в пределах от +8 до +13°C. Ветер восточный до трех метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают +5...+9 градусов Цельсия и пасмурную погоду. Осадков быть не должно. Ветер южного направления до трех метров в секунду.

Без осадков день пройдет и в Сатке. В городе потеплеет до +10...+13 градусов. Ветер северо-западный до трех метров в секунду.

Жителям Трехгорного прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождя не будет. Дневной прогрев составит от +10 до +15°C. Ветер преимущественно северо-западный до 2,5 метра в секунду.

Холоднее всего будет в Озерске: температура воздуха днем поднимется до +3...+6 градусов. Пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до четырех метров в секунду.

В целом в регионе в утренние часы будет около 0°C, местами выше. Днем градусники покажут до +10...+15 градусов, на востоке региона — до +6°C. Облачно с прояснением, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. На севере области с мокрым снегом. На дорогах гололед. Ветер восточной четверти от 6 до 11 метров в секунду.