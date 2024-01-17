Пасмурную и ветреную погоду обещают жителям Челябинска

Морозов не будет

Сегодня, 17 января, в Челябинской области ожидается пасмурная погода со штормовым ветром. Местами пройдет снег, где-то возможны метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в утренние часы в Челябинске составит около −18°C, днем поднимется до −12...−14 градусов Цельсия. Ветер преимущественно южного направления 7—12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Погода выдастся облачной, но без осадков.

В Челябинской области утром будет около −17°C, в отдельных районах ниже. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −10 до −15°C. В крайне западных и крайне северных районах синоптики прогнозируют до −6°C. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду. Облачно с прояснениями, локально пройдет небольшой снег. Не исключаются метели.