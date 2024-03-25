Пасмурную и ветреную погоду обещают синоптики в Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 25 марта, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно. Днем местами воздух прогреется до +9 градусов. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы приблизятся к −2°С, днем потеплеет до +8°С. Осадков не предвидится. Ветер западного направления с переходом на южный 6—11 метров в секунду.

В Челябинской области утром температура воздуха составит около −4 градусов Цельсия, местами чуть выше. Днем синоптики обещают прогрев от +4 до +9°С. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду.