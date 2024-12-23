Пасмурную и теплую погоду обещают жителям Челябинской области 23 декабря

В отдельных районах пройдет слабый снег

Сегодня, 23 декабря, в Челябинской области будет пасмурно, может пройти слабый снег. Где-то сохранится теплая погода до −5°С, а где-то температура опустится почти до −10°С, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается около 0°С. Переменная облачность, слабый снег вероятен утром, в целом осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Магнитогорске показания термометров достигнут −6°С. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

Температура воздуха в Златоусте поднимется до −4°С. Облачно с прояснением, осадков быть не должно. Ветер северо-западный, слабый.

Утром в Миассе пройдет слабый снег. Столбик термометра зафиксируется на −3°С. Облачно с прояснением. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

В Аше будет около −5°С. Облачно с прояснением, день пройдет без осадков. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

В Бредах столбики термометров покажут около −9°С. Облачно с прояснением. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до −6°С, на юге области температура воздуха составит около −9°С. Переменная облачность, местами слабый снег. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.