Пасмурную и прохладную погоду прогнозируют в Челябинской области

Местами пройдут небольшие дожди

В понедельник, 27 июня, в Челябинской области обещают облачную и ветреную погоду, в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ртутные столбики поднимутся до +20°С, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этой ночью в регионе термометры покажут от +6 до +11°С, при прояснении похолодает до +2°С. Днем воздух прогреется от +16 до +21°С, на юге ртутные столбики достигнут отметки +24°С. Облачно с прояснением, в горных районах местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночные часы температура воздуха составит от +7 до +9°С, днем столбики термометров приблизятся к +20°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.