Пасмурно и ветрено будет в Челябинской области 11 декабря

Местами пройдет небольшой снег

В среду, 11 декабря, в Челябинской области будет хмуро, на севере пройдет небольшой снег. В ряде районов температура поднимется до −3°C, а где-то будет почти −10°C. Ночью по-прежнему местами морозно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Челябинская область находится под влиянием южной периферии обширного северного циклона, а медленно смещающийся холодный фронт с волновыми возмущениями будет сопровождаться небольшими осадками», — рассказали синоптики.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью покажут около −12°C, днем установятся в пределах от −3 до −5°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет колебаться в пределах от −8 до −13°C, при прояснении может упасть до −18°C. Днем будет от −3 до −8°C. Облачно с прояснением, на севере области небольшой снег и метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.