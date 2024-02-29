Пасмурно и ветрено будет в Челябинской области 1 марта

Местами пройдет слабый снег

В первый весенний день, 1 марта, в Челябинской области местами сохранится минусовая температура и пройдет небольшой снег. В некоторых районах потеплеет до +1 градуса. День будет преимущественно пасмурным. Подробнее о погоде в пятницу — в нашем материале.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске опустится до −5°C, к полудню столбики термометров поднимутся до +1°C. День выдастся пасмурным, но без осадков. Ветер западный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет +1°C и облачно с прояснениями. Ветер северный до 2,5 метра в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют от −1 до −3°C. Пасмурно. Ветер слабый северо-западный.

В Сатку весна пока что заглядывать не спешит: ожидается небольшой снег и −3°C. Ветер преимущественно северо-западного направления до 1,2 метра в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске приблизятся к отметке −2°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер северный около 3,7 метра в секунду.

В Аше сегодня будет от −1 до −3°C и пасмурно. Ветер слабый юго-западный.

В целом в ночные часы в регионе, по данным Челябинского Гидрометцентра, температура воздуха установится в пределах от −8 до −13°C, в низинах может похолодать до −18°C. Днем обещают от −4 до +1°C. Ветер западный с переходом на северный 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.