Пасмурно и тепло будет в Челябинской области 2 декабря

На дорогах сохраняется гололед

В понедельник, 2 декабря, в Челябинской области может потеплеть до +2°С. День выдастся пасмурным, в отдельных районах может пройти небольшой снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Ночная температура в Челябинске составит от −3 до −5°С, днем воздух прогреется до +2°С. Облачно с прояснением, возможен слабый снег. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью ожидается от −2 до −7°С, в низинах градусники покажут до −12°С. Днем столбики термометров установятся в пределах от −3 до +2°С. Облачно с прояснением, в горах пройдет небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западного направления от четырех до девяти метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.