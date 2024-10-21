Пасмурная погода будет преобладать в Челябинской области 21 октября

Температура в регионе немного снизится

Сегодня, 21 октября, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, но обильных осадков не ожидается. Где-то температура поднимется до +10 градусов и даже выше, а где-то будет ниже пяти. Подробнее о погоде сегодня — в нашем материале.

В Челябинске градусники покажут до +7°С. Переменная облачность, день выдастся без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, от трех до восьми метров в секунду.

До +6°С прогреется воздух в Миассе. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер северный, до трех метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до +5°С. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления, до четырех метров в секунду.

В Сатке с утра может пройти дождь со снегом, после — пасмурно. В городе ожидается всего около +4°С. Ветер северный, слабый.

Отметка на градуснике в Аше достигнет +7°С. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный, четыре метра в секунду.

В целом показания термометров в регионе будут варьироваться от +6 до +11°С. В отдельных районах утром ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, от трех до восьми метров в секунду.