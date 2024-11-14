Пасмурная и теплая погода сохранится в Челябинской области 15 ноября

В отдельных районах пройдет снег

В пятницу, 15 ноября, погода в Челябинской области существенно не изменится: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют около нуля градусов, пасмурную погоду и порывистый ветер. Местами пройдет снег.



В Челябинске этой ночью будет около −5°C, днем температура вплотную приблизится к 0°C. Облачно с прояснением, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдет небольшой снег. На крайнем западе осадки ожидаются умеренными. Местами возможны слабые метели. Отметка на градуснике ночью установится в пределах от −3 до −8°C, днем — от −3 до +2°C. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.