Пасмурная и прохладная погода сохранится в Челябинской области 2 мая

Синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди. В регионе по-прежнему будет прохладно: максимальная температура составит +12 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром поднимутся до +4°C, днем может потеплеть до +12°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный до четырех метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около +11°C и облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления до трех метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют от +8 до +10°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер преимущественно северо-западный до четырех метров в секунду.

Температура воздуха в Сатке достигнет +7...+8 градусов Цельсия. День выдастся без дождей. Ветер северо-западного направления до трех метров в секунду.

В Снежинске показания термометров приблизятся к отметке +8°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

В Аше потеплеет до +11°C. День пройдет без дождей. Ветер северо-западного направления до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе будет варьироваться от +1 до +6°C. Возможен туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +7 до +12°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.