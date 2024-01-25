Пасмурная и безветренная погода ожидается в Челябинской области

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 25 января, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами может пройти слабый снег. Погода сохранится умеренно морозной и безветренной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске составит около −21°C, днем отметка на градуснике достигнет −9°C. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду. Пасмурно, возможен слабый снег.

В Челябинской области в восточной половине региона пройдет небольшой снег. В целом погода будет облачной. Утром синоптики обещают около −18°C, местами ниже. Днем ожидается от −7 до −12°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.