Пасху отметили в исправительных колониях Челябинской области

Рассказываем, как прошел праздник в одной из ИК

Сегодня, 16 апреля, Пасху отпраздновали в исправительных колониях и следственных изоляторах Челябинской области. Например, в ИК № 8 в центре Челябинска осужденных поздравил иерей Игорь Ермаков. Для них организовали настоящий праздник с традиционными пасхальными угощениями и концертом, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Участие в праздновании приняли более 100 осужденных, причем большинство состоит в православной общине. Отец Иерей рассказал им историю воскресения Христа и провел праздничный молебен. Затем осужденные отправились в столовую, где для них приготовили куличи и крашеные яйца. В клубе исправительной колонии для осужденных провели праздничный концерт.

«Администрация исправительного учреждения создает все условия для вероисповедания и совершения религиозных таинств и обрядов. Религия дает оступившимся людям возможность осознать свою вину, дает шанс на покаяние и исправление. Кроме того, она позитивно сказывается на их поведении, пока они находятся в изоляции от общества»,— сказал начальник отдела воспитательной работы с осужденными ИК-8 майор внутренней службы Артем Захаров.

Подобные мероприятия прошли и в других исправительных колониях Челябинской области.