Пасхальные открытки для читателей ИА «Первое областное»

Делитесь с родными и близкими в социальных сетях

Пасха — один из самых главных и светлых праздников в христианском мире, символизирующий Воскресение Иисуса Христа. Это торжество победы жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой. Дата Пасхи каждый год разная и определяется по лунно-солнечному календарю, приходясь на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Подготовка к Пасхе — это особый период, наполненный духовными и бытовыми традициями. Верующие соблюдают Великий пост, очищая душу и тело. В этот период принято усиленно молиться, воздерживаться от определенных продуктов и развлечений. Завершается пост Страстной седмицей — неделей перед Пасхой, наполненной особым смыслом и воспоминанием о последних днях жизни Иисуса Христа.

Сам праздник Пасхи начинается в ночь с субботы на воскресенье с пасхальной службы — торжественного богослужения, которое символизирует выход из тьмы к свету. В храмах звучат праздничные песнопения, верующие встречают Воскресение Христа с радостью и надеждой.

В этот день принято собираться за столом с семьей, а если нет возможности увидеться лично — поздравить друг друга в социальных сетях.

ИА «Первое областное» подготовило для читателей оригинальные, красочные пасхальные открытки, которыми вы можете поделиться сегодня с близкими людьми.