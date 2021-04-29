Пасхальные богослужения в Челябинской области пройдут с соблюдением масочного режима

Многие храмы уже опубликовали расписание служб и время освящения куличей

В Челябинской области светлый праздник Пасхи южноуральцы смогут встретить традиционно. Праздничные богослужения пройдут в храмах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«На пасхальных богослужениях будет соблюдаться масочный режим и другие меры предосторожности, введенные как Священным Синодом нашей Церкви, так и органами государственной власти», — прокомментировал пресс-секретарь Челябинского епархиального управления Алексей Ермолюк.

Многие храмы Челябинской области уже опубликовали расписание богослужений и время освящения куличей, яиц и другой пасхальной снеди. Так, в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе освящение пасхальных снедей начнется после литургии, до 20:00, в Великую Субботу, 1 мая. Полунощница начнется в 23:30, а в полночь — Крестный ход, Пасхальная утреня, часы и литургия св. Иоанна Златоуста. Освящение пасхальных снедей продолжится после литургии. В 8:30 2 мая стартует поздняя литургия святителя Иоанна Златоуста. В 17:00 пройдет Пасхальное вечернее богослужение. В храме Александра Невского Челябинска полунощница начнется в 23:15, а поздняя божественная литургия — в 10:00. В челябинском храме св. Василия Великого полунощница начнется в 23:20. Пасхальные литургии пройдут в 2:00, 7:00 и 10:00.

В Магнитогорске праздничные гулянья пройдут второго мая на территории Кафедрального собора с 11:00 до 13:30.

«Мы рекомендуем всем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Будут установлены санитайзеры, а волонтеры выдадут маски при необходимости», — сказал секретарь Магнитогорской епархии иеромонах Лаврентий (Гоць).

Для горожан организуют небольшую площадку для пасхальных игр. На ярмарке прикладного творчества можно будет приобрести поделки из дерева и керамики. Напомним, в Магнитогорске в пасхальную ночь будет введено движение трамваев от основных храмов города.