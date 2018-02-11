/ «Паркуют, где попало». Тележка посреди тротуара разозлила челябинцев

Возмущающимся жителям города порекомендовали обратиться в ДПС.

Неизвестный оставил посреди тротуара в Челябинске тележку с дворницкими рабочими инструментами. «Транспортное средство» было снабжено автомобильным госномером. Это стало поводом для целой череды пародийных постов в интернете. Челябинцы высмеяли манеру других горожан обличать через соцсети нарушителей правил паковки.

Автор фото опубликовал снимок в социальной сети «Вконтакте». Его пост набрал более 60 комментариев.

Паркуют тачки свои, где попало… На тротуаре он стоит! Даже с коляской не пройти. — сказано в подписи к снимку.

В комментариях пользователи оценили злободневность посыла. Многие посоветовали вызвать эвакуатор или обратиться в дорожно-постовую службу.

