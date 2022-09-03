Парковку у развлекательного комплекса «Мегаполис» в Челябинске сделали платной

Рассказываем, столько придется платить посетителям

В Челябинске парковку у культурно-развлекательного комплекса (КРК) «Мегаполис» сделали платной. Однако посетители могут рассчитывать на скидки при определенных условиях. Соответствующее сообщение появилось на сайте КРК.

Первый час автомобиль на парковке может находиться бесплатно. Каждый последующий час, начиная с 61-ой минуты, будет стоить 50 рублей. После пяти часов — одного бесплатного и четырех платных — начинает действовать суточный тариф, стоимость которого 200 рублей. Если же машина остается на парковке более 24 часов, то каждые последующие сутки также будут стоить 200 рублей.

Однако посетители КРК могут рассчитывать на скидки и бесплатную парковку при условии, есть у них есть чек из кафе, ресторана, бара, кино, боулинга, бильярда или колеса обозрения.

«Чек до 1999 рублей включительно позволяет увеличить время бесплатной парковки на 4 часа плюсом к первому бесплатному часу. Чек от 2000 рублей включительно дает право бесплатной парковки на одни сутки. Чек в кино действует 3 дня с момента покупки, прочие чеки — 1 день»,— уточняется на сайте «Мегаполиса».

При этом один чек можно использовать только один раз.

Также в КРК напомнили, что парковка является неохраняемой и «Мегаполис» не несет ответственность за сохранность и целостность автомобилей.