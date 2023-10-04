Парк «Россия — моя история» наградил челябинских педагогов за воспитание патриотизма

Впервые прошло вручение премии «Спасибо тебе, учитель!»

4 октября, накануне Дня учителя, в челябинском историческом парке «Россия — моя история» чествовали педагогов, делающих упор на историческом и патриотическом просвещении молодежи. Семь преподавателей впервые получили учрежденную недавно премию «Спасибо тебе, учитель», передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как рассказала директор исторического парка Полина Глинских, премия была учреждена Дирекцией фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области, под эгидой которой и работает «Россия — моя история». Номинантами и лауреатами стали учителя, не просто преподающие в школах, но приобщающие подростков к выставкам, конкурсам, другим мероприятиям, проводимым парком.





Полина Глинских поздравляет учителей



«Безумно приятно, что, несмотря на свой сложный график вы нашли время присоединиться к нам, парку „Россия — моя история“, учреждению, которое на самом деле создано для вас, чтобы облегчить вашу работу с ребятами в историческом просвещении. Наше учреждение работает всего четыре года. Вроде бы мало, но за это время сделано очень много, в том числе с вашей помощью. Здесь собрались те, кто регулярно участвуют в наших проектах, те, кто не просто приводил сюда детей, участвовал в создании, в церемониях открытия. И мы решили, что нужно отметить тех, кто так активно помогает нам — и определили семь лауреатов. Это только первые ласточки, премия станет ежегодной», — обратилась к учителям Полина Глинских.

Отметим, большинство лауреатов в своих школах преподают историю и обществознание. А заодно занимают должность заместителя директора по воспитательной работе. Однако, например, Анастасия Гладкова из школы № 154 — учитель английского языка.





Анастасия Гладкова пришла на награждение с дочкой

«Не важно, какой предмет преподавать, главное, что в душе. Я патриот, и своих детей учу этому — любить и знать родной край и родную страну. А в историческом парке нам нравится», — поделилась Анастасия Геннадьевна.

Единственный мужчина среди награжденных — проректор по молодежной и социальной политике Южно-Уральского педуниверситета (и кандидат исторических наук) Евгений Жоров. Он полагает, что совместная работа с парком для студентов даже более важна, чем для школьников.





Евгений Жоров оказался единственным мужчиной среди лауреатов

«Я проректор не обычного, а педагогического вуза. Наша задача — готовить в том числе и учителей истории. Сейчас школа с педвузом развивается в очень тесной связке, поэтому, если мы хотим осваивать какие-то современные технологии обучения истории, то мы должны быть включены в эту работу. Мы можем даже сотрудничать с парком несколько шире — не просто прикасаться к тем выставочным проектам, которые делает „Россия — моя история“, но и участвовать в их создании. Парк важен для нас и как площадка, и как место, где собираются наши единомышленники, наши выпускники. Для вуза это даже более широкое поле деятельности, чем для школы», — считает Евгений Жоров.