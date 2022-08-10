Парк «Притяжение» в Магнитогорске стал победителем всероссийского конкурса проектировщиков

В конкурсе участвовало более 150 проектов из 28 городов

Проект магнитогорского парка «Притяжение» победил во всероссийском конкурсе. Проект парка на VI конкурс «ТИМ-лидеры» предоставила компания «Мосинжпроект». Они являются генеральным проектировщиком «Притяжения». О победе проекта сообщили в пресс-службе парка.



«Притяжение» стало лучшим проектом в номинации «Информационное моделирование территориальных образований». Всего в конкурсе участвовало более 150 проектов из 28 городов России.

«ТИМ-лидеры» — это состязание, где проектировщики представляют модели городской среды, сделанные по технологии BIM. BIM-модель ‒ это 3D-паспорт строения с данными обо всех конструкциях, материалах и системах. Модель включает в себя всю проектную и рабочую документацию.

Как отмечают в руководстве института «Мосинжпроект», для проектирования объекта и создания модели специалисты используют системы и программы отечественной разработки.

Напомним, в июле в парке «Притяжение» открылась первая очередь.