Парк отдыха «Дворцовый» в Златоусте полностью благоустроят к 7 сентября

Губернатор Алексей Текслер осмотрел сквер и пообщался с пенсионерками

Сегодня, 24 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Златоусте. Одной из точек визита стал парк «Дворцовый», территорию которого благоустраивают с 2022 года в три этапа. Как сообщил начальник управления ЖКХ Златоуста Андрей Самохвалов, основные работы уже завершены, остаются последние штрихи. Полностью благоустройство будет завершено к 7 сентября.

До 2021 года в парке не было практически ничего. Только трава и несколько пешеходных дорожек. В 2021-м местные жители вместе с депутатами провели там субботник, а после территорию начали благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды».

В 2022 году в парке начались основные работы по благоустройству. За три года там провели освещение и видеонаблюдение, обустроили лестничный марш, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и многое другое.

«Сквер проектировали так, чтобы здесь было интересно и детям, и взрослым. Сейчас практически завершаем работы в нижней части. Тут будут пешеходная дорожка, парковка для гостей и небольшая фотозона в виде сердца посредине»,— рассказал Андрей Самохвалов.

Кроме того, по словам начальника управления ЖКХ, отдельное внимание уделяется подъездам к скверу: меняются светофоры, на дорогах наносится разметка.

Во время осмотра сквера губернатор Алексей Текслер пообщался с пенсионерками, которые занимались в сквере скандинавской ходьбой. Женщины поблагодарили губернатора за обновленное пространство и отметили, что в последние годы в городе многое преобразилось.