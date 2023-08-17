Парк общественного транспорта Челябинска полностью обновят в 2024 году

Машины приобретут еще для 20 южноуральских территорий

Новые автобусы, троллейбусы и трамваи полностью заменят старый подвижной состав в Челябинске в следующем году. Об этом, как пишет ТАСС, заявил губернатор Алексей Текслер после семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета «О развитии общественного транспорта России». По его словам, работа по обновлению парка машин завершится в 2024 году, причем это в значительной степени коснется и других муниципалитетов.

По словам главы региона, в Челябинске завершится работа по обновлению трамвайного парка. Кроме того, в городе появятся новые троллейбусы, а автобусами занимаются в этом году. Бюджетные заимствования помогут приобрести транспорт и для муниципалитетов, где давно не видели новых машин.

«В Челябинске обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев завершим в следующем году. Благодаря специальным казначейским кредитам мы еще для 20 наших муниципалитетов приобретаем транспорт в количестве 121 единицы. Таким образом, в целом во всем регионе, во всех населенных пунктах, где было необходимо обновить общественный транспорт, эта работа будет завершена», — цитирует агентство Алексея Текслера.

Также губернатор упомянул Магнитогорск, где трамвайный парк уже состоит только из новой техники. Там же ведется обновление парка автобусов.