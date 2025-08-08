Парад планет могут наблюдать 10 августа жители Челябинской области

Лучше всего их будет видно в предрассветные часы



10 августа примерно за час до рассвета на небе выстроятся в одну цепочку сразу шесть планет: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Такое выравнивание можно будет наблюдать невооруженным глазом — особенно ярко видны будут Венера, Юпитер, Сатурн и Меркурий, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. Парад дополнит полная Луна, усиливающая зрелищность происходящего.

Это явление называют парадом планет, хотя астрономы говорят о выравнивании планет вдоль эклиптики (линия движения Солнца). Планеты на самом деле расположены на разных орбитах и далеко друг от друга, но с Земли они кажутся выстроенными практически по прямой. Такое событие встречается нечасто и запомнится яркой картиной на утреннем небе.

Лучшее время для наблюдения — предрассветные часы, около часа до восхода Солнца, с места с открытым горизонтом в восточной части неба.