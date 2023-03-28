Парад планет — 2023: что говорят астрономы и астрологи

Небесные светила выстроились в линию. Что бы это значило?

Сегодня, 28 марта, после захода солнца жители Челябинской области смогут увидеть, как на небе друг за другом выстроятся сразу пять планет: Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс. Наука называет это явление выравниванием планет, а в народе чаще именуют парадом. ИА «Первое областное» взглянуло на это событие глазами представителей двух противоборствующих, а иногда и враждующих лагерей: астрономов и астрологов.

Выравнивание планет началось несколько дней назад, но красивее всего будет выглядеть именно сегодня. В западной части неба, ближе к горизонту будут находиться рядом Юпитер (более яркий) и Меркурий. Над ними также парой расположатся Венера и Уран. Венеру вы ни с чем не спутаете: это самый яркий объект вечернего неба после Луны. А вот Уран невооруженным глазом, скорее всего, виден не будет. Это хоть и гигант, но слишком далекий от нас, поэтому для наблюдения понадобится хотя бы бинокль, а лучше любительский телескоп. Пятая планета, красноватый Марс, будет находиться еще выше, отдельно от остальной четверки. Планеты встанут друг за другом, но не строго в линию, потому что у каждой из них орбита имеет небольшое отклонение от небесного экватора (эклиптики).

Выравнивания бывают нескольких видов. При малом выравнивании становятся в ряд четыре планеты. При большом — пять-шесть. А при полном — все планеты Солнечной системы. Последнее бывает крайне редко. Последний раз полное выравнивание наблюдалось 10 марта 1982 года и случится теперь только в 2161 году.





Инфографика Алексея Луканенкова

По словам астронома, доцента Челябинского государственного университета Сергея Замоздры, подобные картины на небе возникают оттого, что планеты во время своего орбитального вращения оказываются по одну сторону от Солнца. Чем у́же участок неба, в пределах которого собираются планеты, тем реже такое можно увидеть.

«Выравнивания четырех-пяти планет, как сейчас, в широком секторе неба — довольно частое явление. Но это не значит, что оно недостойно внимания. Во-первых, это красиво. Я всегда любуюсь такими вещами. Например, недавно наблюдал сближение Венеры и Юпитера, даже пытался сфотографировать», — рассказал ученый.

Сергей Замоздра подчеркивает, что никакой опасности выравнивание планет для землян не представляет и никакого влияния на их жизнь оказать не может.

«Это чисто эстетическая штука, лишний повод еще раз посмотреть на небо. Эстетическая и просветительская, потому что такие зрелища пробуждают любопытство и желание лучше узнать, как устроен мир. Очень полезно будет показать парад планет и рассказать о нем детям», — считает астроном.

Куда серьезнее склонны относиться к парадам планет астрологи. По словам руководителя астрологической школы в Челябинске Александра Солодухина, такие небесные знамения символизируют периоды нестабильности.

«Вспомним 2019 год. Тогда тоже был парад планет (малое выравнивание с участием Меркурия, Венеры, Юпитера и Сатурна. — Прим. ред.). А что потом? Ковид! На целый год сели в изоляцию. Нынешний парад планет я не анализировал, ничего конкретно по нему сказать не могу. Но если он, например, в созвездии Тельца, то это предвещает финансовую нестабильность», — пояснил собеседник агентства.

Такая интерпретация хорошо согласуется с общим прогнозом на ближайшее будущее. По словам Александра Солодухина, нас ожидают обострение военных действий на фронте и политико-экономический кризис на Западе, который коснется и нашей страны. Звоночки в виде лопающихся в Америке банков уже раздаются, уверен астролог.

Редакция ИА «Первое областное» со своей стороны предлагает читателям не принимать близко к сердцу мрачные пророчества и просто насладиться сегодня вечером красивым небесным явлением.