Парад из шести планет увидят жители Челябинской области 28 августа

Придется встать пораньше или не ложиться спать вовсе

Рано утром 28 августа шесть планет и серп Луны выстроятся в линию по одну сторону от Солнца, причем четыре планеты при ясном небе можно будет увидеть невооруженным глазом. О параде планет рассказали специалисты Московского планетария.

Условным парад из шести планет — Меркурия, Марса, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна, — а также Луны называют потому, что они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов. Иными словами, на очень большом расстоянии друг от друга. При настоящем параде планет небесные тела располагаются в секторе 20—30 градусов.

Всходить планеты начнут в ночь на 28 августа. Сегодня после 23:00 по челябинскому времени взойдут Сатурн и Нептун. Увидеть их можно будет в телескоп. Ближе к двум часам ночи из-за горизонта появятся Уран, Юпитер, Марс и Луна.

«Меркурий взойдет на рассвете после 6:15 (челябинское время) и присоединится к сияющей над Орионом паре Марса и Юпитера, недалеко от которых располагается Уран. Меркурий будет виден невооруженным глазом совсем недолго, поэтому нужно поторопиться, чтобы найти и разглядеть его. В эту же ночь мимо Марса и Юпитера пройдет убывающий серп Луны, утром он будет недалеко от Марса. А правее можно увидеть в телескоп Нептун и чуть дальше — яркий Сатурн», — рассказали в Московском планетарии.

Настоящие же парады планет, когда небесные тела находятся на расстоянии друг от друга в 20—30 градусов на одной прямой с Землей и Солнцем, бывают крайне редко — раз в несколько миллионов лет. Если пять и более планет собираются по одну сторону от Солнца в узком секторе неба, то это называется большим парадом планет. Он тоже случается редко — раз в несколько десятков лет. Малые парады планет — когда четыре планеты собираются по одну сторону от звезды в секторе не более 30 градусов — происходят в среднем раз в 20 лет.