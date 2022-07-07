«Папа, крути педали!» — чем опасен и прекрасен семейный велотрип

Рассказываем, как и где лучше прокатиться по Каштакскому бору до Соколиной горы

Корреспондент Первого областного отправился в путешествие по Каштакскому бору до Соколиной горы и на собственном примере убедился, что активный отдых может быть не только приятным, но и весьма опасным.

Идея прокатиться с ветерком всей семьей по маршруту до Соколиной горы возникла не на пустом месте. Накануне автор строк подготовил материал о наиболее популярных и приятных велопрогулках для жителей южноуральской столицы, сопроводив его картой маршрутов.

Был среди них и тот, который при поверхностном рассмотрении казался наиболее привлекательным и не требующим какой-то серьезной физической подготовки: около 11 км туда, столько же обратно — вполне себе приемлемый вариант даже для неподготовленных велолюбителей.

Вот только с точкой отправления немного не повезло. Есть у нас правило не ездить по обочине дороги. А поскольку стартовать надо было из Металлургического района, то до него пришлось добираться на трамвае. Важно было также свести к минимуму прохождение дистанции по трассе. С этим проблем возникнуть было не должно. Разработанный мною маршрут был почти идеальный.

«Ехать будем медленно, но... быстро»

«Так, мальчики! Не забывайте, что я девочка. Поэтому ехать будем медленно, но... быстро», — провела предстартовые инструкции супруга. Старший сын покорно кивнул, младший довольно улыбнулся. Я посмотрел на свою хрупкую и миниатюрную вторую половинку, но смекнул, что лучше промолчу. Прикинул в голове, что она, сама того не зная, дает мне повод ехать на комфортной для себя скорости.

«Если будет отставать и отчитывать, мне есть чем парировать — сама же сказала... „быстро“», — подумал я и посмотрел на своего пассажира, сидящего сзади на детском кресле. Ему почти три года, 20 кг живого веса. Сам он на велике кататься еще не научился. А вот пинать водителя и раскачивать транспортное средство — в самый раз. «Как бы я сам в роли отстающего не оказался», — вторая мысль немного испугала, но заставила мобилизоваться.

Не успели мы отправиться в путь, а мой план едва не рухнул. Дело в том, что улица Конноспортивная (точка старта — ее пересечение с улицей Богдана Хмельницкого) оказалась вполне себе широкой асфальтированной дорогой, на которой почти нет места для более или менее безопасной езды по обочине. Но самый ужас заключался в том, что слева и справа от дороги не было видно и намека на лесную тропинку, по которой можно было свободно передвигаться. Батюшки, да тут пешком-то не пробраться через густые заросли кустарников и горы мусора!





И вот вам мой первый совет: если не боитесь ехать по обочине дороги, выбирайте другую точку для старта — скажем, от конечных улиц Румянцева или Дегтярева. Нам же пришлось начальный этап дистанции преодолевать пешком, лишь изредка садясь на велики, когда на горизонте не видно было приближающихся машин.

И тут же второй — не полагайтесь на яндекс-карты и 4G. Доверяйте проверенным навигаторам, которые оперативно реагируют на ваше передвижение. В моем случае вся подготовительная работа пошла насмарку. Повезло, что изучил маршрут в голове, зрительно его запомнил и представлял, куда двигаться дальше — это совет номер три.

Затяжной спуск на биатлонный стадион

К счастью, воскресным утром движение по Каштакскому шоссе (именно так в простонародье называют Конноспортивную улицу) было не оживленным. Мы могли себе позволить немного проехать по обочине и свернуть при первой же возможности на лесную тропу. И тут понеслось — затяжной спуск!

«Папа, крути педали!» — скомандовал сын и для убедительности пнул меня в пятую точку. Я, конечно, для профилактики дал ему нагоняй, но знал, что толку от этого будет мало. В трехлетнем возрасте он на своей волне, и только время может его изменить.

Так бы мы и катились дальше без оглядки около километра, да решили-таки тормознуть — слева от нас вдоль газопроводных труб показалась река Миасс, а справа — величественные сосны.

Утреннее солнце и сочно-зеленая трава на фоне реки радовали глаз. Но позади лишь 2 км дистанции. Двигаемся дальше. И тут — ба-бах! Громкий выстрел заставил всех нас напрячься. Не хватало еще ненароком стать чьей-то мишенью.

К счастью, это оказалось ложной тревогой, потому что несколько метров спустя перед нами раскинулся один из старейших в регионе биатлонных комплексов имени Владимира Гундарцева. Говорят, когда-то здесь кипела спортивная жизнь, чуть ли не еженедельно проводились какие-то соревнования.

Впрочем, при детальном рассмотрении можно сделать вывод, что зимой здесь может быть многолюдно. Несколько деревянных горок (полагаю, отличных, кстати, в зимнее время для тюбинга), мангальные зоны, футбольное поле, беседки и шатры, неплохого вида административное здание. В свое время руководство ЧМК вроде как несколько раз предпринимало попытку создать здесь современную материально-техническую базу для занятий биатлоном, но дальше слов дело не зашло.

Навстречу несколько раз нам попадались тренирующиеся спортсмены, гуляющие семьи с детьми. Очевидно, место это пользуется популярностью. И в зимнее время тоже.

«Папа, крути педали!» — вернул меня к действительности знакомый голос сзади. Ладно, хоть не пнул. Смотрю — а впереди крутой подъем, по которому с трудом взбираются мои домочадцы. Сам бы я его с легкостью преодолел, но с 20-килограммовым отягощением — вряд ли.

Изгибы Миасса привели нас к поселку Каштак. А там привлекла внимание так называемая красная река. На самом деле это ручей с заводского отстойника, расположенного около шлакоотвала ЧМК. Он протекает через поселок Каштак и впадает в реку Миасс. Странно, но вода в нем оказалась отнюдь не красноватого оттенка, хоть и вонючая. Зато моя детвора от небольшого мостика через сомнительного вида ручеек пришла в восторг.

Проехав еще три-четыре сотни метров, повернули наугад влево. И не прогадали! Здесь открывался изумительный вид с высокого берега на бурлящую воду реки Миасс. Самое время подкрепиться и устроить небольшой пикничок. Тем более тут же можно было помыть руки и даже вдоволь напиться из местного родника.

Да-да, если верить местным жителям, здесь чистейшая питьевая вода. Подтверждение этому мы увидели чуть позже, пока уплетали запасы еды: несколько раз к роднику прибывали на машинах люди с пятилитровыми бутылями. Говорят, здесь иногда очередь образовывается.

В принципе, на этом уже можно было бы и остановиться и повернуть назад. Уж слишком красивой и приятной показалась поляна с живописным видом на реку. Но времени впереди было еще много, силенок тоже. Все шло по плану. Поэтому на мой призыв двигаться дальше возражений не последовало.

«Поворот не туда — 7» с южноуральским сюжетом

Как вы уже могли убедиться, маршрут до Соколиной горы был тщательно разработан, выверен и мною же согласован. Но одну важную деталь (а может быть, и несколько) я все же упустил. Путь до конечной точки назначения пролегал через жилой комплекс «Соколиная гора». Но вот незадача — на проходной охранник нас не пустил. Говорит, в объезд езжайте — сюда нельзя.

И вот тут-то мой план сломался. Повернули в одну сторону — тупик, в другую — выехали в какую-то глухомань. Сразу вспомнился сюжет из фильма ужасов «Поворот не туда». Сначала нам попались два каких-то подозрительных типа, внимательнейшим образом проводившие нас взглядом. Затем сторожевые псы у жутковатого вида усадьбы. К счастью, от одних мы быстро уехали, а вторые ограничились лаем и злобным оскалом. Перцовый баллончик пускать в дело не пришлось.

«Папа, крути педали!» — снова услышал я до боли знакомый голос. Но сейчас очень кстати. Надо было поскорей ретироваться подальше от унылой картины окружающей действительности. Знать бы только, в какую сторону. С горем пополам нашли-таки нужную дорогу, но лишних 5—7 километров в ее поисках пришлось намотать.

И вот она, Соколиная гора! На нее мы взбирались не на велосипедах, а пешком, еле волоча ноги. Вид с нее на реку Миасс открывался действительно грандиозный. Но то ли усталость взяла свое, то ли осознание, что нужно еще добираться как-то назад... В общем, она не вызвала бурю чувств и эмоций, на которые мы рассчитывали.

Кстати, как и следовало ожидать, мы тут были не одни. Но единственные на велосипедах. Одна молодая пара умудрилась заехать сюда на фургоне. А две другие семьи добрались до Соколиной горы пешком. По всей видимости, от местного детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна».

Я не знаю точно, в какой момент удовольствие от прогулки превратилось для нас в гонку на выживание. И если у меня еще были силы крутить педали, то супруга и старший сын изрядно устали. Изначально был у меня коварный план поехать до Большого Баландино, где есть на что посмотреть и чем восхититься. Но это будет уже другая история, сейчас от него пришлось отказаться.

Обратный путь занял у нас гораздо меньше времени — ехали по знакомому маршруту. Хотя при желании могли воспользоваться автобусом. Именно у ЖК «Солнечная гора» располагалась конечная остановка большого автобуса № 44. С интервалом в один час он курсировал до ЧМК. Так что если вдруг последуете нашему примеру, а сил на обратную дорогу уже нет, вы теперь знаете, как поступить.

Уставшие, но довольные вернулись домой. Наверное, в большей степени этим велотрипом был доволен я. Как минимум на полдня удалось отлучить детей от гаджетов и телевизора, а супруге предложить бесплатную альтернативу похода в фитнес-клуб. А главное — с пользой для тела и души провести время в кругу семьи. И еще раз восхититься красотами южноуральской природы. Причем абсолютно бесплатно и в шаговой доступности. Ну почти в шаговой.