Два года назад на Южном Урале выявили первого больного Covid-19

Вспоминаем, как регион прожил это время

Ровно два года назад, 21 марта 2020 года, в Челябинской области выявили первого пациента с ковидом. С тех пор мы пережили пять волн пандемии и, только по данным областного Минздрава, потеряли более девяти тысяч южноуральцев. Сегодня мы вспоминаем, как день за днем регион боролся с новой инфекцией.

Первым южноуральцем, заболевшим «короной», был молодой человек из Миасса . Вирус мужчина привез из Испании. И умудрился никого из близких не заразить. Болезнь протекала у него в легкой форме, мужчина честно отсидел положенное в изоляции и никаких проблем медикам не создавал.

Зато другие много скандалили. В том же Миассе медики и полиция долго пытались посадить на изоляцию местного косметолога. По возвращении из Италии женщина отказалась сдавать анализы на ковид и соблюдать карантин две недели. А в Челябинске заболевшая чета журналистов протестовала против лечения в стационаре — в больницу пару доставили принудительно. В то время всех пациентов с ковидом обязательно клали в стационар.Через месяц, в апреле, в Челябинской области скончался первый пациент с коронавирусом — мужчина с онкологией в последней стадии.

С 26 марта 2020 года жизнь на Южном Урале остановилась: закрылись детские сады и школы, офисы и промышленные предприятия. Семьи сидели дома, чтобы не подхватить ковид в общественном месте.

Вирус на тот момент был почти не изучен, и власти хватались за любую возможность его остановить. Улицы Челябинска поливали дезинфицирующим раствором , дворники обрабатывали подъезды и детские площадки во дворах. Самым востребованным товаром тогда стали маски . Медицинских, аптечных, на всех не хватало, и люди шили их сами, а особо умелые — строили на этом бизнес.

Весной два месяца школьники и студенты учились дистанционно. Жизнь показала, что многие к этому не готовы. И уже осенью от идеи тотальной дистанционки сфера образования отказалась. В школы купили рециркуляторы, санитайзеры, вход для родителей в учебные заведения был закрыт. Однако это не спасло от массовых заражений — уже осенью многие учителя слегли с ковидом. Болели также и дети, но многие — под маской ОРВИ.

К осени регион столкнулся с жесткой нехваткой коек для ковидных больных. И под Челябинском, в Малой Сосновке, за 74 дня возвели современный инфекционный стационар. Отделение оснастили всем необходимым для спасения самых тяжелых больных. И оно работает до сих пор, принимая людей со всей Челябинской области.

Также ковид заставил в спешном порядке докупить современную технику в областной центр и в территории: аппараты КТ, ИВЛ, машины скорой — все это было необходимо региональной медицине.

31 октября 2020 года в Челябинске взорвалась кислородная станция в ковидном стационаре студенческой больницы. Пациентов экстренно эвакуировали в другие больницы. Но помогать пришлось не только им — от взрывной волны пострадали расположенные по соседству общежитие ЮУрГУ и панельный дом, где живут преподаватели. Пострадавших во время ЧП среди жителей города не было. Отремонтировать комнаты и квартиры челябинцам помогли за счет государства.Причиной взрыва, по заключению Ростехнадзора , была неисправность электрического оборудования, из-за которого загорелись горючие материалы.

В декабре 2020 года Челябинская область получила первую партию «Спутника V» для массовой вакцинации от ковида. Тысячу доз распределили между группами риска — прививки ставили медикам, учителям, соцработникам, полицейским.

Можно сказать, что весь 2021 год в медицине прошел под знаком массовой вакцинации от ковида. И она действительно помогла борьбе с инфекцией. На 100% вакцина от заражения не защищает, но медики говорят, что прививка спасает от тяжелых форм заболевания и реанимации.

Сейчас жители области могут привиться всеми известными препаратами без каких-то ограничений. Вакцина также доступна детям с 12 лет.

Коронавирус изменил отношение общества к медикам. Доктора, медсестры и санитарки оказались будто на передовой. Со страхом или без страха они вели прием пациентов и входили в палаты к ковидным больным. И кому-то такая работа стоила жизни.

В июне 2021 года в центре Челябинска открыли памятник героям-медикам . Это бронзовая фигура врача, разрывающего кольцо, которое символизирует вирус.

С 18 октября 2021 года при посещения общественных мест южноуральцам стало необходимо предъявлять QR-коды . Из-за этого сократился поток покупателей в ТРК и театралов. Однако южноуральцы искали выход: переходили в онлайн-магазины или пользовались услугами земляков, которые помогали покупать нужный товар за деньги. QR-коды в Челябинской области полностью отменили в начале марта 2022 года.

Еще более кардинальным решением оперативного штаба и главного санитарного врача региона Анатолия Семенова было ввести обязательную вакцинацию для работников ряда сфер — для госслужащих, медиков педагогов и работников социалки. Им предписывали привиться до 11 декабря 2022 года. Несогласные потеряли работу. А кто-то смог на нововведении подзаработать.

В Златоусте молоденькая медсестра внесла в единую базу привитых более 250 фамилий людей, которые и не думали прививаться. Сегодня с девушкой и ее сообщниками работает полиция.

Осенью 2021 года начался очередной подъем коронавируса. Новую вспышку заболевания вызвал высоко патогенный штамм омикрон. На этот раз от инфекции страдали не только взрослые, но и дети. Количество заболевших зашкаливало. Впервые в области пришлось открыть ковидные поликлиники и отдельные пункты ПЦР-тестирования на ковид. Лекарства людям раздавали бесплатно. Рост числа заражений удалось подавить. C 1 марта 2022 года в Челябинской области отменили действие QR-кодов. Однако масочный режим на территории региона по-прежнему остается.

Также медики просят земляков оставаться настороже. В ряде стран идет очередной подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом стелс-омикрон. И пока самой надежной защитой от вируса остается прививка.