«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»
Первым южноуральцем, заболевшим «короной», был молодой человек из Миасса. Вирус мужчина привез из Испании. И умудрился никого из близких не заразить. Болезнь протекала у него в легкой форме, мужчина честно отсидел положенное в изоляции и никаких проблем медикам не создавал.
Зато другие много скандалили. В том же Миассе медики и полиция долго пытались посадить на изоляцию местного косметолога. По возвращении из Италии женщина отказалась сдавать анализы на ковид и соблюдать карантин две недели. А в Челябинске заболевшая чета журналистов протестовала против лечения в стационаре — в больницу пару доставили принудительно. В то время всех пациентов с ковидом обязательно клали в стационар.
Через месяц, в апреле, в Челябинской области скончался первый пациент с коронавирусом — мужчина с онкологией в последней стадии.
ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
С 26 марта 2020 года жизнь на Южном Урале остановилась: закрылись детские сады и школы, офисы и промышленные предприятия. Семьи сидели дома, чтобы не подхватить ковид в общественном месте.
Вирус на тот момент был почти не изучен, и власти хватались за любую возможность его остановить. Улицы Челябинска поливали дезинфицирующим раствором, дворники обрабатывали подъезды и детские площадки во дворах. Самым востребованным товаром тогда стали маски. Медицинских, аптечных, на всех не хватало, и люди шили их сами, а особо умелые — строили на этом бизнес.
ДИСТАНТ
Весной два месяца школьники и студенты учились дистанционно. Жизнь показала, что многие к этому не готовы. И уже осенью от идеи тотальной дистанционки сфера образования отказалась. В школы купили рециркуляторы, санитайзеры, вход для родителей в учебные заведения был закрыт. Однако это не спасло от массовых заражений — уже осенью многие учителя слегли с ковидом. Болели также и дети, но многие — под маской ОРВИ.
БОЛЬНИЧНЫЙ КРИЗИС И ЧЕЛЯБИНСКАЯ «КОММУНАРКА»
К осени регион столкнулся с жесткой нехваткой коек для ковидных больных. И под Челябинском, в Малой Сосновке, за 74 дня возвели современный инфекционный стационар. Отделение оснастили всем необходимым для спасения самых тяжелых больных. И оно работает до сих пор, принимая людей со всей Челябинской области.
Также ковид заставил в спешном порядке докупить современную технику в областной центр и в территории: аппараты КТ, ИВЛ, машины скорой — все это было необходимо региональной медицине.
ВЗРЫВ В КОВИДНОМ СТАЦИОНАРЕ
31 октября 2020 года в Челябинске взорвалась кислородная станция в ковидном стационаре студенческой больницы. Пациентов экстренно эвакуировали в другие больницы. Но помогать пришлось не только им — от взрывной волны пострадали расположенные по соседству общежитие ЮУрГУ и панельный дом, где живут преподаватели. Пострадавших во время ЧП среди жителей города не было. Отремонтировать комнаты и квартиры челябинцам помогли за счет государства.
Причиной взрыва, по заключению Ростехнадзора, была неисправность электрического оборудования, из-за которого загорелись горючие материалы.
«СПУТНИК V»
В декабре 2020 года Челябинская область получила первую партию «Спутника V» для массовой вакцинации от ковида. Тысячу доз распределили между группами риска — прививки ставили медикам, учителям, соцработникам, полицейским.
Можно сказать, что весь 2021 год в медицине прошел под знаком массовой вакцинации от ковида. И она действительно помогла борьбе с инфекцией. На 100% вакцина от заражения не защищает, но медики говорят, что прививка спасает от тяжелых форм заболевания и реанимации.
Сейчас жители области могут привиться всеми известными препаратами без каких-то ограничений. Вакцина также доступна детям с 12 лет.
ПАМЯТНИК ВРАЧАМ
Коронавирус изменил отношение общества к медикам. Доктора, медсестры и санитарки оказались будто на передовой. Со страхом или без страха они вели прием пациентов и входили в палаты к ковидным больным. И кому-то такая работа стоила жизни.
В июне 2021 года в центре Челябинска открыли памятник героям-медикам. Это бронзовая фигура врача, разрывающего кольцо, которое символизирует вирус.
QR-КОДЫ
С 18 октября 2021 года при посещения общественных мест южноуральцам стало необходимо предъявлять QR-коды. Из-за этого сократился поток покупателей в ТРК и театралов. Однако южноуральцы искали выход: переходили в онлайн-магазины или пользовались услугами земляков, которые помогали покупать нужный товар за деньги. QR-коды в Челябинской области полностью отменили в начале марта 2022 года.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Еще более кардинальным решением оперативного штаба и главного санитарного врача региона Анатолия Семенова было ввести обязательную вакцинацию для работников ряда сфер — для госслужащих, медиков педагогов и работников социалки. Им предписывали привиться до 11 декабря 2022 года. Несогласные потеряли работу. А кто-то смог на нововведении подзаработать.
В Златоусте молоденькая медсестра внесла в единую базу привитых более 250 фамилий людей, которые и не думали прививаться. Сегодня с девушкой и ее сообщниками работает полиция.
ПЯТАЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
Осенью 2021 года начался очередной подъем коронавируса. Новую вспышку заболевания вызвал высоко патогенный штамм омикрон. На этот раз от инфекции страдали не только взрослые, но и дети. Количество заболевших зашкаливало. Впервые в области пришлось открыть ковидные поликлиники и отдельные пункты ПЦР-тестирования на ковид. Лекарства людям раздавали бесплатно. Рост числа заражений удалось подавить. C 1 марта 2022 года в Челябинской области отменили действие QR-кодов. Однако масочный режим на территории региона по-прежнему остается.
Также медики просят земляков оставаться настороже. В ряде стран идет очередной подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом стелс-омикрон. И пока самой надежной защитой от вируса остается прививка.