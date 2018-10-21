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/ Панда поселилась в одном из дворов Копейска

Панда поселилась в одном из дворов Копейска

Фотографией медведя на дереве в соцсетях поделились местные жители.
сегодня в 11:10
  |  Общество

Панда, сидящая на дереве в одном из дворов Копейска, удивила горожан. Фотографией медведя поделился в соцсетях один из местных жителей.

А вы говорите Копейск, Копейск. Завидуйте, у нас даже панды водятся. — написал автор фото.

Рассмотрев медведя поближе, копейчане поняли, что тот — всего лишь мягкая игрушка. Впрочем, это не помешало ей стать объектом для обсуждения и даже шуток.

Октябрь. На деревья прилетают первые панды. — написал один из местных жителей.

Просто кошка нанюхалась дыма от заводов, и теперь это панда. — добавил другой.

Кто поселил игрушечное животное на дерево — неизвестно. Однако копейчан панда порадовала.

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