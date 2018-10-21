/ Панда поселилась в одном из дворов Копейска

Панда, сидящая на дереве в одном из дворов Копейска, удивила горожан. Фотографией медведя поделился в соцсетях один из местных жителей.
А вы говорите Копейск, Копейск. Завидуйте, у нас даже панды водятся. — написал автор фото.
Рассмотрев медведя поближе, копейчане поняли, что тот — всего лишь мягкая игрушка. Впрочем, это не помешало ей стать объектом для обсуждения и даже шуток.
Октябрь. На деревья прилетают первые панды. — написал один из местных жителей.
Просто кошка нанюхалась дыма от заводов, и теперь это панда. — добавил другой.
Кто поселил игрушечное животное на дерево — неизвестно. Однако копейчан панда порадовала.