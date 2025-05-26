Памятник Владимиру Жоге открыли в Ясиноватой

На церемонию приехал отец героя — полномочный представитель президента России в УрФО

В понедельник, 26 мая, полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога принял участие в открытии памятника Герою России Владимиру Жоге. Монумент установлен в одном из скверов города Ясиноватая в ДНР, сообщил полпред в личном телеграмм-канале.

Владимир Жога был командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта», гвардии полковником вооруженных сил ДНР. Погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. Герою было 28 лет. Памятник открыли в день рождения погибшего командира.





«Это живая память о моем сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Для меня очень важно, что память о нем живет. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил», — заявил на открытии монумента отец героя Артем Жога.

Инициатором установки памятника стал Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов. Помощь в установке оказал город Златоуст Челябинской области.