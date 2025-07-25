Памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов установят в сентябре в Еткуле

К открытию благоустроят сквер вокруг

В Челябинской области в сентябре откроют памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Его установят в Еткуле, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

Сквер воинской доблести в селе готовится к этому событию. Здесь укладывают гранит и асфальт, устанавливают освещение. К 30 июля работы завершат. Сквер находится в центре села, это очень посещаемое место. Справа от него храм, слева — Дом культуры. Напротив детская площадка. В центре села также идет благоустройство.

Губернатор Алексей Текслер посетил сквер и напомнил, что объекты благоустройства надо завершать до 1 сентября, чтобы люди успели в этом сезоне ими воспользоваться.