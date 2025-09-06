Памятник солдату специальной военной операции открыли в Южноуральске

Горожане возложили к ногам бронзового защитника цветы

Накануне в Южноуральске открыли памятник солдату специальной военной операции. Монумент расположен на мемориале «Вечный огонь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Скульптор Анна Шумакова создала собирательный образ солдата, в котором воплотились мужество, стойкость, верность воинскому долгу и память о павших товарищах. Высота бронзовой скульптуры 2,5 метра. Образ солдата продуман до мелочей: опущенная рука с оружием символизирует готовность защищать Родину, сжатый край шлема — сосредоточенность и боевую готовность, а склоненная голова передает скорбь и уважение к погибшим товарищам», — отмечают в пресс-службе.

Памятник установлен по инициативе главы Южноуральского городского округа Ярослава Куленко. Идея поддержана Советом директоров предприятий города.

«Этот памятник — наша дань памяти и уважения тем, кто проявил мужество и силу духа, защищая Родину», — сказал во время торжественной церемонии Ярослав Куленко.