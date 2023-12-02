Памятник «Сказ об Урале» в Челябинске отремонтируют до осени-2024

Подрядчик уже найден

Ремонтировать памятник «Сказ об Урале», расположенный около железнодорожного вокзала в Челябинске, будет компания «Объединение по реставрации». Именно эта организация победила на аукционе, объявленном Центром историко-культурного наследия города. За ремонт и укрепление памятника, которые должны быть завершены до 31 августа 2024 года, компания получит 10,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подрядчику предстоит заменить отмостку и облицовку, покрасить надписи, очистить декоративные элементы, нанести на монумент защитный состав. Облицовывать памятник будут плитами из гранита «Цветок Урала».

«Одним из главных требований, предъявляемых при выполнении работ, является наличие у исполнителя действующей лицензии на право осуществления деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Памятник «Сказ об Урале» — не первый объект, который компания будет ремонтировать в Челябинске. Она уже проводила ремонт Кукольного театра и занимается благоустройством монастырской заимки «Плодушка» в Ленинском районе.

Напомним, гранитный памятник установили в 1967 году. Сначала он находился ближе к железнодорожному вокзалу и имел немного другой вид. В 2003 году памятник перенесли на нынешнее место. Постамент стал выглядеть иначе, а богатырь остался без изменений — он все так же держит в руках молот, что символизирует рабочие заслуги Южного Урала и его жителей.