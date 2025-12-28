Памятник природы в Челябинской области освободят от домов и бань

Суд постановил снести незаконные постройки

В Челябинской области снесут восемь домов и две бани, которые были незаконно построены на берегу реки Юрюзани — памятника природы регионального значения. Решение вынесли в Челябинском областном суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Изначально природоохранный прокурор обратился с иском в Усть-Катавский городской суд. Он требовал от предпринимателя — владельца домов и бань — снести незаконно возведенные постройки. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Тогда прокурор подал аппеляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отменила предыдущее решение и обязала собственника зданий снести их в течение шести месяцев.

Ранее по требованию прокуратуры опечатали туристический комплекс на берегу озера Малый Кременкуль из-за многочисленных нарушений.