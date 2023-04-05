Памятник маршалу Ивану Коневу могут поставить в Челябинске

Школьники предлагают разбить на северо-западе города сквер Защитников Отечества

Ученики ОЦ № 5 предлагают поставить в Челябинска памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а вокруг разбить сквер Защитников Отечества, сообщает пресс-служба администрации Курчатовского района.

Команда из четырех человек уже создала макет сквера при помощи 3D-принтера и на этой неделе презентовала его главе Курчатовского района Сергею Антипову. Сейчас школьники собираются обратиться в Российское военно-патриотическое общество с просьбой о помощи в создании сквера.

«В сквере будут собраны города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а на центральной площади разместится памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который символизирует воина-защитника, сражающегося с фашизмом. Также в сквере появятся памятники русских воинов разных эпох, начиная с ополченцев 1612 года до воинов современной России конца XX начала XXI века», — рассказывают в пресс-службе.

В будущем школьники планируют проводить экскурсии по территории мемориального комплекса, а также установить там почетный караул.

Инициативу школьников поддержал глава Курчатовского района. По задумке ребят сквер Защитников Отечества можно разместить на территории между улицами Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая.