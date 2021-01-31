Памятник Александру II, обновленный аэропорт и спасение беременной женщины: чем жила Челябинская область на этой неделе

Первое областное информационное агентство представляет традиционный дайджест

Итоги уходящей недели — в традиционном дайджесте от ИА «Первое областное».

Жители Челябинской области могут жаловаться на нарушения в частных домах престарелых. Усилить контроль над подобными учреждениями поручил Алексей Текслер.

Челябинск вошел в первую десятку городов России по качеству оказания медицинских услуг.



В Челябинске установят памятник «Царю-освободителю императору Александру II». В администрации Челябинска уже состоялись публичные слушания.



В Челябинске состоялось торжественное открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова.



Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Челябинской области, где ему озвучили итоги 2020 года и планы на предстоящий год.



С 1 февраля поликлиники Челябинской области возобновляют диспансеризацию населения и профосмотры.



Челябинские медики спасли беременную жительницу Магнитогорска со 100-процентным поражением легких. Как отмечают врачи, ситуация была критической.



В четверг состоялась пресс-конференция главы Челябинска Натальи Котовой. Мэр рассказала о планах по реконструкции тротуаров, а также о том, что ждет набережную реки Миасс.



Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обсудили поправки в закон о собственном статусе.



К 2024 году основная часть проблем с загрязнением воздуха в Челябинской области будет решена, региональное правительство подписывает необходимые соглашения с предприятиями.

Челябинск посетила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Политик осмотрела рекультивацию городской свалки вместе с губернатором Алексеем Текслером и посетила предприятия «Мечела».

Глава Саткинского района Александр Глазков рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» о проблемах и перспективах самого распиаренного муниципалитета Челябинской области.

В Челябинске маршрутчики повысят стоимость проезда.

Сборная Челябинской области победила на домашнем Кубке Губернатора по дзюдо, прошедшем в областном центре 30 и 31 января.

В Челябинске во второй раз состоялась несанкционированная акция, участие в которой приняли около 1 500 горожан.