Памятник Александру II на Алом поле не согласовали с важным комитетом

Инициаторов установки монумента в Челябинске могут оштрафовать

Памятник Алексадру II на Алом поле в Челябинске был установлен с нарушениями. Документы на монумент не согласовали с Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия, сообщает челябинский краевед, руководитель движения «Архистраж» Юрий Латышев.

«В адрес Государственного комитета заявления о согласовании документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по установке памятника императору Александру II не поступали. В этой связи нарушены требования федерального закона», — подтвердили опасения краеведа в государственном комитете.

Инициаторов установки собираются привлечь к административной ответственности. Кроме того, они обязаны привести в порядок документы на памятник.

Согласовать документы было необходимо, чтобы при установке не пострадали Алое поле и храм Александра Невского, которые имеют особый статус.

Зачем в Челябинске установили памятник Александру II, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

