Паломников в Чудиново предупреждают об изменении маршрута

Причина этому — разбитая большегрузами дорога

Паломникам, собравшимся поехать в село Чудиново Октябрьского района Челябинской области, придется поменять свой маршрут. Об этом предупреждает настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Иоанн Мелехин.



Священнослужитель переживает, чтобы в темноте никто не поехал по этой трассе и не наткнулся на выбоины и ухабы.

Дорога в село Боровое разбита большегрузной техникой, и во избежание несчастных случаев нужно будет проехать до села Октябрьского. Времени в пути займет немного больше, но зато дорога асфальтированная и комфортная.

Напомним, что в село Чудиново паломники со всего Урала едут, чтобы побывать на местном кладбище, на могиле Евдокии Тихоновны Маханьковой — праведницы, по молитвам к которой совершается множество чудес. В настоящее время продолжается сбор документов для канонизации старицы.