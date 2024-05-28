Паломникам, собравшимся поехать в село Чудиново Октябрьского района Челябинской области, придется поменять свой маршрут. Об этом предупреждает настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Иоанн Мелехин.
Священнослужитель переживает, чтобы в темноте никто не поехал по этой трассе и не наткнулся на выбоины и ухабы.
Дорога в село Боровое разбита большегрузной техникой, и во избежание несчастных случаев нужно будет проехать до села Октябрьского. Времени в пути займет немного больше, но зато дорога асфальтированная и комфортная.
Напомним, что в село Чудиново паломники со всего Урала едут, чтобы побывать на местном кладбище, на могиле Евдокии Тихоновны Маханьковой — праведницы, по молитвам к которой совершается множество чудес. В настоящее время продолжается сбор документов для канонизации старицы.