«Для больницы города Юрюзань это большой праздник — новое дыхание в развитии медицинской организации. Есть множество перспектив для развития этого отделения в дальнейшем. Русская православная церковь в лице Златоустовской и Саткинской епархии будет продолжать участвовать в грантовых конкурсах, и, возможно, подобные отделения появятся и в других уголках нашей области», — заявил на открытии заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
На средства гранта приобретено специальное оборудование — вертикализатор, новые современные кровати для тяжелобольных, кресла-коляски, многофункциональные стулья, ванны-каталки и необходимый инвентарь. В отделении организован круглосуточный пост опытных медсестер из районной больницы и сестер милосердия.
Духовную поддержку пациентам окажут служители храма.