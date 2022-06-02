Паллиативное отделение открыли в больнице Юрюзани

Наряду с медиками здесь будут дежурить сестры милосердия

В Юрюзани открыли паллиативное отделение для тяжелобольных пациентов. Это совместный проект Минздрава Челябинской области и Христо-Рождественского храма Юрюзани, который получил президентский грант на сумму около 1,5 млн рублей.

«Для больницы города Юрюзань это большой праздник — новое дыхание в развитии медицинской организации. Есть множество перспектив для развития этого отделения в дальнейшем. Русская православная церковь в лице Златоустовской и Саткинской епархии будет продолжать участвовать в грантовых конкурсах, и, возможно, подобные отделения появятся и в других уголках нашей области»,

— заявил на открытии заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

На средства гранта приобретено специальное оборудование — вертикализатор, новые современные кровати для тяжелобольных, кресла-коляски, многофункциональные стулья, ванны-каталки и необходимый инвентарь. В отделении организован круглосуточный пост опытных медсестер из районной больницы и сестер милосердия.

Духовную поддержку пациентам окажут служители храма.