Палитра инициатив: участницы форума «Стальное кружево Урала» делятся своими достижениями и успехами

Форум собрал больше тысячи гостей — женщин-лидеров со всего региона

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер рассказала о проектах основанного ею Фонда 2020; глава Челябинска Наталья Котова — о мэрских буднях, а актриса и мама особенного ребенка Эвелина Бледанс зажгла зал своей энергией — в южноуральской столице стартовал женский форум «Стальное кружево Урала».

Открыла пленарное заседание общественный деятель, учредитель Фонда культурных и социальных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила все возрастающую роль женщин в современном социуме.

«Когда мы говорим об этом, имеем в виду, прежде всего, общественные организации. И в нашем регионе на переднем плане, конечно, Союз женщин Челябинской области, который играет объединяющую роль, является своеобразным аккумулятором женских объединений и инициатив. Я напомню, губернатор Алексей Леонидович Текслер в 2019 году, после вступления в должность, получил именно от женских организаций предложение по совершенствованию форм господдержки третьего сектора, НКО. После ряда решений бюджет поддержки НКО существенно вырос и вот в текущем году превысил 300 млн рублей против 18 миллионов пять лет назад. По-моему, это очень значимо и ощутимо», — отметила Ирина Текслер.





Она добавила, что глава региона не только поддержал существовавшие проекты, но и инициировал большое количество новых, а по оценке Союза промышленников и предпринимателей, в 2022 году суммарный бюджет всех благотворительных программ в Челябинской области превысил 3 млрд рублей.

«И оценка этой глобальной работы: в 2023 году Челябинская область заняла 4-е место в рейтинге регионов по развитию третьего сектора. Это среди 85 субъектов Федерации. Меня берет гордость»,— призналась первая леди.

Ирина Текслер также рассказала о нескольких проектах из множества реализованных Фондом 2020 за неполные три года. Это, в частности, проект «Цифровичок», в рамках которого интерактивным развивающим оборудованием на 25 млн рублей оснащены 75 детсадов в области; это оснащение более 30 ФАПов и медицинских кабинетов региона реабилитационным оборудованием на 30 млн рублей; это фестиваль мороженого. Это проект «Наставничество» — по поиску значимого взрослого для детей-сирот, в котором Ирина Николаевна участвует лично (ее подопечный уже выпустился из детского дома, поступил в колледж, и у него даже есть невеста, но наставница продолжает держать с ним связь, помогать и поддерживать).

Еще один проект, о котором первая леди рассказала особо, — пилотный для всей страны.

«Совместно с правительством Челябинской области и при системной поддержке первого вице-губернатора Ирины Альфредовны Гехт мы реализуем программу „Почта доверия“. Это онлайн-ресурс, где дети могут задать анонимно свои вопросы и получить оперативно ответы от профессиональных психологов. Команда психологической помощи Челябинской области — а это более 50 человек — профилактирует буллинг, кибербуллинг, делает все, чтобы повысить уровень психологической и морально-нравственной устойчивости школьников, обучает педсостав и родительское сообщество работе с подростковыми кризисами. Это важная и долгосрочная работа, сегодня с нас берут пример другие регионы — это пилотный проект для нашей страны»,— рассказала Ирина Текслер.

Участницы форума не могли обойти тему, которая волнует сегодня практически каждого, — спецоперация, которая стала своего рода лакмусовой бумажкой, в том числе для женщин.





По словам гостьи форума, представительницы Луганской Народной Республики, одной из инициаторов создания женского движения «Единой России» Дарьи Лантратовой, сегодня особый акцент ставится на поддержку СВО, а также жителей исторических регионов.

«Отмечу особую роль Челябинской области в этой работе: это и гуманитарная помощь, и поддержка семей бойцов, это такие направления, как переобучение и психологическая помощь, и многое другое. И вся эта работа объединила и НКО, и волонтерский корпус, и фонд „Защитники Отечества“. А такое человеческое внимание невозможно переоценить»,— отметила Дарья Лантратова.





Также участницы говорили о повышении авторитета женщины в обществе и семье и продвижении в политике и бизнесе. Впрочем, в последних двух темах в России еще есть над чем работать, уверена спикер форума, исполнительный директор коммуникационного форума «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова.

«В Госдуме всего 16% депутатов-женщин, большинство из них занимают традиционные ниши — являются замами комитетов, связанных с социалкой, образованием и так далее, губернаторский корпус у нас представлен одной-единственной бессменной Натальей Комаровой (губернатор ХМАО — Югры. — Прим. ред.), женщин-мэров — единицы, хватит пальцев рук их пересчитать», — отметила она.

Челябинск — среди таких «пальцев». Наталья Котова возглавила город-миллионник четыре года назад, в 2019 году, когда губернатором был избран Алексей Текслер. Она поделилась своими впечатлениями о работе на данном посту.



«Ничего необычного, ты просто приходишь и просто работаешь. Это сложно. И при этом никто не считается с тем, что ты женщина, — с тебя спрос такой же, не меньше. Важно, чтобы была цель. Наша цель — сделать город лучше. И мы делаем: строим школы, детсады, благоустраиваем общественные пространства — только в этом году сделали 300 (!) объектов, более 1,5 тыс. дворов, 18 километров дорог... Решаем вопросы с недостроями и долгостроями — чтобы ушли в прошлое заброшенные пустыри. Конечно, проблемы есть, но мы решаем их планомерно при поддержке губернатора», — рассказала градоначальница.

Настоящим фейерверком стало выступление специальной гостьи форума «Стальное кружево Урала» Эвелины Бледанс — актрисы, телеведущей, общественного деятеля, мамы особого ребенка и основателя фонда под названием «Мы все разные», который помогает людям с особенностями развития. Тема ее сессии звучала как «Женская сила и энергия. Роль женщины в современном социуме».





И она вся — воплощение этой энергии, по сути, путеводная звезда для родителей особых детей. Она рассказала о деятельности фонда, ответила на вопросы из зала, получила приглашение принять участие в благотворительном марафоне «Снеговики-добряки», который проходит на Южном Урале при поддержке уполномоченного по правам ребенка, и дала участницам форума и вообще всем женщинам свой главный совет:

«Помните о своем пути, своей цели. И для ее достижения я должна быть напитана энергией, не забрасывать себя, не забывать о себе. Скажите себе это каждая, любите себя, уважайте себя», — призвала Эвелина Бледанс.