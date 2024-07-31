Палату динамического наблюдения открыли в приемном отделении ЧОКБ

Здесь помогают экстренным пациентам

Экстренное приемное отделение ЧОКБ ведет круглосуточный прием пациентов со всего региона. Иногда больные обращаются в больницу сами, без направления докторов и с неясным диагнозом. Для таких людей открыли палату динамического наблюдения, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

«Есть пациенты с самообращением, которым невозможно немедленно поставить диагноз. Приходится провести ряд исследований, взять кровь, сделать анализы и дождаться результатов всех обследований. Именно поэтому мы организовали палату динамического наблюдения, где пациент может комфортно расположиться во время обследования», — говорит главный врач ЧОКБ заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман.

Если во время обследования выяснится, что показаний к госпитализации нет, пациенту оказывают экстренную помощь и с рекомендациями отправляют домой.

Если в течение часа положительного эффекта от экстренной помощи нет, больного госпитализируют в профильное отделение.

За месяц работы в палате динамического наблюдения уже побывали 25 человек. Например, вчера сюда поступили две женщины. Одна — с гипертоническим кризом, другая — с сильной аллергической реакцией. Состояние обеих пациенток удалось привести в норму, женщин отпустили домой.

В больнице также создали условия для сопровождающих больных близких. Они находятся в отдельном помещении, где могут по монитору в режиме реального времени следить за родственником в палате динамического наблюдения.