Из-за нерешенных вопросов между администрацией и застройщиком жители микрорайона в Копейске дышат нечистотами

Проблема с «болотом» из фекалий не может разрешиться из-за бесхозности инженерных сетей

Из-за затяжного спора вокруг коммунальных сетей жители поселка Премьера, расположенного под Копейском, вынуждены постоянно вдыхать запахи нечистот.

Микрорайон Премьера, построенный частным застройщиком АО «Квартал», постоянно заливает содержимым коллектора. Коммунальные аварии такого типа здесь случаются постоянно — очередная произошла в январе. В течение трех недель ее никто не устранял. Коллапс ликвидировали после вмешательства главы Копейска Андрея Фалейчика: к ремонтным работам была привлечена управляющая компания «Квартал-Сервис», которая обслуживает дома Премьеры. На устранение аварии потребовалось три дня — с 10 по 13 февраля, а появившееся за это время «фекальное болото» к сегодняшнему дню, 18 февраля, осушили.





Редакция ИА «Первое областное» рассказывала об аварии в Премьере ранее. После этого в информагентство обратился и.о. директора управляющей компании «Квартал-Сервис», который пригласил журналистов на место, чтобы получить оценку своих работ. Мужчина утверждал, что жители в социальных сетях наговаривают на УК. Корреспондент выехал в Премьеру и пообщался не только с инженером УК (директора на месте не оказалось), но и с представителями администрации Копейского городского округа, Общественной палаты Копейска и с самими жителями поселка.

Разговор перерос в горячие споры. Представитель управляющей компании «Квартал-Сервис» снял с организации ответственность за коммунальную аварию, подчеркнув, что обслуживанием сетей занимается застройщик — АО «Квартал». Это же подтвердила представитель администрации Копейска.

«Нам поступил вызов — мы начали устранение аварии. Наша управляющая компания не обслуживает эти сети. Сетями занимается АО „Квартал“. Очистка коллектора и труб проводится каждый день», — рассказал инженер УК «Квартал-Сервис» Андрей Юров.

В администрации Копейска коммунальные сети Премьеры назвали бесхозными — застройщик (АО «Квартал») право собственности на сети водопровода и канализации не зарегистрировал, в муниципальную собственность не передал. Это при том что первые дома в микрорайоне были построены около 14 лет назад. Из-за отсутствия у сетей хозяина в администрации Копейска и «попросили» управляющую компанию устранить эту аварию.

По информации, имеющейся в открытых источниках, можно говорить об аффилированности АО «Квартал» и УК «Квартал-Сервис». Согласно базе данных «СБИС», обе компании зарегистрированы на одном адресе, а среди их акционеров и владельцев значатся имена Станислава Садовникова и Олега Юдакова. Следовательно, компании могли «договориться» и самостоятельно разобраться с обслуживанием сетей, чтобы избежать недовольства со стороны жителей, равно как и возникновения таких аварий.

При подготовке материала выяснилось еще и то, что в отношении АО «Квартал» и ООО «Квартал-Сервис» судебными приставами запущены более двух десятков исполнительных производств. После получения ответа на запрос в УФССП России по Челябинской области выяснилось, что за застройщиком и управляющей компанией действительно числится задолженность общей суммой более одного миллиона рублей.

«В отношении АО „Квартал“ в Копейском ГОСП на исполнении находится 22 исполнительных производства на общую сумму около 659 тысяч рублей. В отношении ООО „Квартал-Сервис“ также ведется сводное исполнительное производство, на сегодняшний день остаток задолженности — 760 тысяч рублей», — сообщили в службе судебных приставов.

Между тем страдают жители, обивают пороги многочисленных инстанций в поисках помощи, а ее нигде нет. Их волнует резонный вопрос: почему из-за бездействия и долгов застройщика/управляющей компании им приходится дышать нечистотами в течение нескольких недель?

«У нас это происходит постоянно. В прошлом году была аналогичная ситуация — тогда „Квартал-Сервис“ приезжал и откачивал воду. Затем Роспотребнадзор в прошлом году выписал предписание „Квартал-Сервису“ — обработать и провести дезинфекцию территории. Нас пугает, что ситуация повторяется», — поделилась местная жительница Светлана Латыпова, живущая в непосредственной близости от аварийного коллектора.





Начальник управления ЖКХ администрации Копейска Елена Хамидуллина заявила, что застройщик Премьеры — АО «Квартал» — обязан самостоятельно организовывать обслуживание коммунальных сетей, средства реагирования со стороны надзорных органов никто не отменял. По ее же словам, в настоящее время идет передача бесхозных сетей поселка под управление другой организации.

«В данной ситуации администрацией Копейска предприняты все меры. Эти коммунальные сети сейчас переводятся на обслуживание МУП „КСВВ“. Но пока это еще не произошло, если случится очередной засор, то его будут устранять совместными силами», — отметила Елена Хамидуллина.

Важно, чтобы жители, заметившие любую коммунальную аварию, будь то выливающиеся нечистоты или отключение электричества, в короткое время передали информацию в местную единую диспетчерскую службу. Этот сигнал, по словам начальника управления ЖКХ администрации Копейска, в короткие сроки дойдет до нужной структуры.

Жителям же Премьеры посоветовали: чтобы ситуация с забившимся коллектором не повторилась, не стоит выкидывать твердые бытовые отходы в канализацию. При ликвидации последствий этой аварии рабочие достали из труб всё — от бутылок, памперсов и салфеток до предметов одежды.