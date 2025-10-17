Озвучены предварительные даты ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Выпускные экзамены пройдут в три этапа

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2026 год. Документы размещены для общественного обсуждения, сообщает Минпросвещения России.

Согласно проекту, проведение ЕГЭ для выпускников 11-х классов планируется в три этапа:

Досрочный период: с 20 марта по 20 апреля.

Основной период: с 1 июня по 9 июля.

Дополнительный период: с 4 по 25 сентября.





Для выпускников 9-х классов, сдающих ОГЭ, также предусмотрены три периода:

Досрочный: с 21 апреля по 18 мая.

Основной: с 2 июня по 6 июля.

Дополнительный: с 3 по 25 сентября.

Сдвиг сроков основного периода ЕГЭ на июнь 2026 года связан с требованиями приказа Минпросвещения России, согласно которому учебный год для одиннадцатиклассников завершится 26 мая.

Окончательные даты экзаменов будут утверждены после завершения всех процедур общественного обсуждения и экспертной оценки.