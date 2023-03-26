Оживляем семена цветочных растений

Если у посадочного материла истек срок годности

Среди ваших пакетиков с семенами оказались просроченные? Не спешите от них избавляться. Благодаря археологическим находкам удалось доказать, что некоторые семена сохраняют жизнеспособность после заморозки и через тысячу лет, а французский ученый Беккерель однажды прорастил мимозу, семенам которой был 221 год.

Восстановить цветочные семена перед посадкой можно при помощи метода «температурная раскачка», который обеспечивает температурный шок посадочному материалу.

Как оживить семена:

• наполните одну емкость холодной водой, другую — горячей;

• поместите семена в льняную или хлопчатобумажную ткань;

• опустите тканевый мешочек с семенами сначала в горячую, после в холодную воду. Держите семена в каждой емкости по пять секунд, в общей сложности погрузите их в воду шесть раз;

• разложите посадочный материал на бумаге или ткани, чтобы просушить;

• посейте цветы.

Отметим, если при хранении семян влажность воздуха была повышена, либо они подвергались резким температурным перепадам, такой способ оживления не годится.