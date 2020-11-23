Озёрское предприятие получило льготный заём в размере пяти миллионов рублей

Уральский завод теплообменного оборудования воспользовался возможностями «Территории Бизнеса».

Льготный займ в размере пяти миллионов рублей получило предприятие из Озёрска. Уральский завод теплообменного оборудования воспользовался предложениями «Территории Бизнеса» по поддержке малого и среднего предпринимательства. Деньги предприятие направит на пополнение оборотных средств.

Завод плотно сотрудничает с «Северсталью», Магнитогорским металлургическим комбинатом, «Мечелом» и другими крупными предприятиями. Поддержку от многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг для бизнеса они получают не в первый раз.

«Наше сотрудничество с „Территорией Бизнеса“ мы оцениваем положительно. Здесь предприниматели могут получить реальную помощь. Причем поддержку оказывают как предприятиям, которые выросли и хотят масштабироваться, так и тем, кто находится в начале своего пути. Условия программ комфортны и удобны. Очень радует, что в Челябинской области есть такой институт развития предпринимательства», — прокомментировала ситуацию директор предприятия Надежда Ларионова.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» фонд «Территория Бизнеса» за 2020 год выдал 176 займов на сумму в 429 миллионов рублей.