Озерские атомщики разработали метод уничтожения спор вируса

Исследователей отметили на форуме «Армия‑2022»

Озерский Региональный центр облучательных технологий отметили на форуме «Армия-2022». Специальный диплом исследователи получили за метод уничтожения особо опасных инфекционных заболеваний. В чем он заключается, рассказали в пресс-службе производственного объединения «Маяк».

Исследования со спорами вирусов специалисты регионального центра облучательных технологий провели вместе с 48 НИИ министерства обороны РФ. Институт занимается особо опасными инфекционными заболеваниями.

«Образцы вируса подвергали холодной стерилизации с помощью установки на основе кобальта-60. Результаты испытаний показали, что облучение спор с определенной дозой обеспечивает их полное уничтожение», — пояснили в пресс-службе «Маяка».

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье, делегацию Челябинской области возглавил Алексей Текслер. В ходе работы форума предприятия оборонно-промышленного комплекса Южного Урала представили свои новейшие разработки. Алексей Текслер подписал соглашение с московскими инвесторами о создании уральского центра высоких технологий на базе радиозавода «Полет».